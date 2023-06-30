В Воронежской области внучка украла у бабушки 110 тысяч рублей

Через мобильное приложение подозреваемая подала от имени бабушки заявку на открытие банковского счета и выпуск кредитной карты с лимитом в размере 115 тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

17-летнюю жительницу Калача ожидает суд за кражу с банковского счета с причинением значительного ущерба (п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба районного райсуда. В январе текущего года девушка проживала у своей бабушки.

Однажды ночью подозреваемая взяла ее телефон и войдя в мобильный банк, подала от ее имени заявку на открытие банковского счета и выпуск кредитной карты с лимитом в размере 115 тысяч рублей. После этого она перевела 110 тысяч на карту своей знакомой. По словам внучки, несколько лет назад у нее появилась виртуальная подруга, которой сейчас потребовались деньги на лечение. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до шести лет тюрьмы.