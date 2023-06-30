Воронежец Дмитрий Шаров стал призером чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ

Дмитрий Шаров (крайний справа). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Чемпионат страны по гребле на байдарках и каноэ стартовал накануне, 29 июня, на гребном канале «Москва». 300 спортсменов из 30 регионов России принимают участие в соревнованиях, на которых определится состав национальной сборной для участия в международных соревнованиях «Кубок Доброй Воли 2023». Наши спортсмены выступят на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров в одиночках, а также в двойках и четверках в соответствии с заявленной программой. Также в рамках чемпионата России будут проведены контрольные заезды в смешанных экипажах на дистанции 500 метров.

Воронежец Дмитрий Шаров (тренер Александра Калидова) на 200-метровке показал второй результат. Победу праздновал Иван Штыль из Приморского края.

В шаге от призёров на этой же дистанции в заезде байдарочников среди мужчин остановился Никита Буйлов, а в заезде женского каноэ - Екатерина Шляпникова. Тренируются спортсмены под руководством Натальи Когтевой и Евгения Тарарыкова соответственно.