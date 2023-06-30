«Возникает недомогание, учащается пульс»: воронежцам рассказали о влиянии жары на организм

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Оптимальной и комфортной температурой воздуха для человека является 20-24 градуса. Более жаркая погода неблагоприятно сказывается на нашем самочувствии. Чтобы охладить себя, организм начинает увеличивать теплоотдачу. Повышается интенсивность потоотделения, и расширяются сосуды. Чем это опасно? По словам заведующей отделом анализа и стратегического планирования Воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Гнеднева Наталья, вместе с водой организм теряет очень ценные и важные электролиты, которые нужны для нормального функционирования внутренних органов. В результате чего может страдать работа мозга, сердца, мышц. Человек начнет испытывать недомогание. Учащается пульс, частота дыхания. Особенно тяжело жаркую погоду переносят люди с хроническими заболеваниями.

- В летний сезон энергозатратные дела стоит планировать на первую половину дня или вечер. Тогда организму не приходится тратить ресурсы на компенсацию различных погодных перемен, - объясняет медик. - Конечно, необходимо достаточно пить, умеренно питаться и одеваться соответствующим образом. Все, наверное, помнят, что отдавать предпочтение просторной светлой одежде из натуральных тканей. Носить удобную обувь. Не забывать про головной убор, солнцезащитные очки и крем.

В теплое время года увеличивается вероятность теплового удара. В отличие от солнечного для него не требуется прямого воздействия палящих лучей. Просто перегреться человек может в очереди, в транспорте, лифте и т.д.

Как правило, при тепловом ударе резко становится жарко, повышается температура тела, возникает слабость в ногах и желание присесть. В такой ситуации, прежде всего, необходимо восстановить водно-солевой баланс и постараться охладить себя. Смочите платок или салфетку водой и оботрите открытые участки тела. Постарайтесь присесть, это поможет избежать травм, если вдруг произойдет обморок. Не стесняйтесь просить помощи. Продвиньтесь к форточке или откройте окно, пусть свежего воздуха будет побольше. Если состояние не улучшается или становится предобморочным, позвоните в скорую помощь.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».