В Воронеже бизнесмен обманул на 12 млн рублей клиентов на строительстве частных домов

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

39-летнему жителю Воронежа, осуществлявшему предоставление услуг в сфере строительства частных домов, предъявили обвинение в мошенничестве. Бизнесмен был задержан полицейскими. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 30 июня.

Там пояснили, что в 2022 году в отделы полиции поступило несколько заявлений от граждан, которые утверждали, что у них похитил деньги предприниматель, офис которого располагался на Ленинском проспекте в Воронеже. Люди намеревались построить индивидуальные дома, а мужчина предлагал свои услуги, и взял у них крупные суммы.

Следствие полагает, что с 2019-го по 2022 год бизнесмен обманул таким образом не менее восьми человек. Общая сумма похищенных денег, фигурирующая в деле, превышает 12 млн рублей.