В Воронежской области работает система психотерапевтической помощи участникам СВО и их семьям

В Воронежской области организована система психолого-психотерапевтической помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Она включает скрининг-диагностику эмоционального состояния, психокоррекционные занятия с медицинским психологом, занятия с психотерапевтом, а также консультирование по вопросам посттравматического стрессового расстройства, страхов и тревожности.

Для получения помощи необходимо обратиться в Воронежский филиал государственного Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» (телефон: +74732100050) или в кабинеты медико-психологического консультирования в поликлиниках Воронежа и области (телефоны по ссылке).

Подобные кабинеты открыты во многих поликлиниках и районных больницах Воронежской области. Для записи достаточно обратиться в регистратуру и взять талончик. Из документов потребуется паспорт и медицинский полис. Как уточнили в облздраве, участников СВО и их родных обслуживают вне очереди.

Психолого-психотерапевтическая помощь включает в себя и другие разновидности медицинской поддержки:

- психиатрическую;

- наркологическую;

- сексологическую;

- медико-психологическую реабилитацию.

Эти формы помощи также можно получить в фонде «Защитники Отечества». Социальный координатор направит вас к необходимому специалисту.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».