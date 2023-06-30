Мобилизованный осужден за попытку зарубить сослуживца в Воронежской области

Фото - из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежском гарнизонном военном суде завершился процесс над мобилизованным из Тюменской области. Мужчину признали виновным в покушении на убийство и приговорили к шести годам колонии строго режима. Документ разместили на сайте суда.

Мужчина с 22 декабря 2022 года находился в служебной командировке в Россоши. А ЧП произошло вечером 31 января. Суд установил, что, находясь в здании войсковой части, он выпивал. В районе 20 часов его сослуживец начал критиковать мобилизованного за грубое общение и потребовал извинений. Тот отказался, а слова собеседника воспринял как обиду.

После этого мобилизованный задумал убить. Для этого он взял топор, зашел со спины к сослуживцу и ударил того обухом топора по голове. Затем и вовсе решил разрубить его лезвием, перевернув орудие. По счастью, ему помешал военный, находящийся поблизости.

В результате этих действий он причинил сослуживцу телесные повреждения в виде раны в правой теменной области и сотрясения головного мозга.

Обвиняемый признал вину частично, утверждая, что не хотел убивать. Но суд нашел эту версию несостоятельной.

При вынесении приговора суд учел то, что преступление было совершено в период мобилизации и в состоянии алкогольного опьянения. Но принял во внимание, что ранее у обвиняемого погибли жена и дети. В итоге мужчина отправится на шесть лет в колонию строгого режима.