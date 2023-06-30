Воронежский государственный технический университет атаковали мошенники

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Вчера, 29 июня, сотрудники Воронежского государственного технического университета подверглись атаке мошенников. Аферисты хотели получить у них личную информацию, рассылая в телеграм сообщения якобы от имени ректора. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

В сообщениях предупреждалось, что в скором времени с ними якобы будут связываться сотрудники Министерства образования, полиции или регионального правительства. И им нужно тут же предоставить личную информацию.

В службе безопасности вуза предупредили: сразу после этого от жуликов следует звонок из «официальных» структур, при этом сообщение «ректора» тут же из мессенджера исчезает. А людям поступали угрозы за не предоставление информации. В СБ ВГТУ заверили: это запугивание и пояснили, что ректор не отправляет подобные сообщения в личных переписках. Общение университета с госорганами и правоохранителями происходит только по официальным каналам.

И добавили, что мошенники хорошо манипулируют людьми и отлично знают психологию. Их цель – заставить передать им свои денежные средства, либо выведать личные данные.