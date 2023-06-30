В маршрутке № 10 в Воронеже умерла женщина

В Воронеже 74-летняя женщина скончалась в автобусе № 10, курсирующем по маршруту от остановки Перхоровича в Отрожку. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. Они пояснили, что трагедия случилась на остановке «Заводская» в Железнодорожном районе сегодня утром, 30 июня, примерно в 8:30 .

Компания-перевозчик «АТП-1» прокомментировала ситуацию. В пресс-службе пояснили, что утром в автобус зашла пожилая женщина. Она расплатилась, затем прошла в салон и села. И вдруг внезапно начала терять сознание.

- Пассажиры немедленно сообщили водителю, он остановился и вызвал скорую помощь. Однако, к сожалению, женщина умерла до приезда медиков, - рассказали в «АТП-1».