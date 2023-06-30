С 8 июля стартует продажа абонементов на домашние матчи воронежского «Факела»

Фото с матча с красноярским Енисеем Фото: Юрий КОЗЛОВ

8 июля начнут продавать абонементы на домашние матчи воронежской команды «Факела» в МИР Российской Премьер-лиге-2023/2024. Об этом предупредила болельщиков пресс-служба футбольного клуба 30 июня.

Продажи стартуют ровно в 11:00. В клубе пояснили, что по ходу сезона команда может сменить место проведения домашних игр. Они могут проводиться не традиционно на Центральном стадионе профсоюзов, а на новом стадионе «Факел». Поэтому абонементы можно будет приобрести только на первую часть чемпионата.

Подробнее о том, как будет организована реализация абонементной программы, можно узнать в телеграм-канале ФК.