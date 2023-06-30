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НовостиОбщество30 июня 2023 7:12

С 8 июля стартует продажа абонементов на домашние матчи воронежского «Факела»

Приобрести их можно будет только на первую часть чемпионата
Евгения ФРОЛОВА
Фото с матча с красноярским Енисеем

Фото с матча с красноярским Енисеем

Фото: Юрий КОЗЛОВ

8 июля начнут продавать абонементы на домашние матчи воронежской команды «Факела» в МИР Российской Премьер-лиге-2023/2024. Об этом предупредила болельщиков пресс-служба футбольного клуба 30 июня.

Продажи стартуют ровно в 11:00. В клубе пояснили, что по ходу сезона команда может сменить место проведения домашних игр. Они могут проводиться не традиционно на Центральном стадионе профсоюзов, а на новом стадионе «Факел». Поэтому абонементы можно будет приобрести только на первую часть чемпионата.

Подробнее о том, как будет организована реализация абонементной программы, можно узнать в телеграм-канале ФК.