В Воронеже 36-летний водитель мопеда попал в больницу после ДТП с иномаркой

Фото - ГУ МВД по региону

После аварии с легковушкой на улице Краснознаменной в Воронеже 36-летний мопедист попал в больницу. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону сегодня, 30 июня.

ДТП произошло днем ранее примерно в 12.35 у дома № 106. По предварительным данным полиции, 59-летний автомобилист на «Киа Рио», ехавший со стороны улицы Челюскинцев, при развороте не уступил дорогу. В это время и произошло столкновение с мопедом «Мсак».

В результате водитель мопеда с травмами был доставлен в медицинское учреждение. Правоохранители продолжают проводить проверку.