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НовостиОбщество30 июня 2023 6:38

Две вакансии судей открыли в Воронеже

Документы можно подать в течение месяца
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В столице Черноземья открыты две вакантных должности. Об этом проинформировали в Квалификационной коллегии судей региона.

Обе вакансии – в районных судах областного центра и могут привлечь внимание заинтересованных специалистов.

Так, требуется заместить должности судьи Ленинского районного суда и Центрального районного суда. Уточняется, что заявления и документы кандидаты могут приносить в будние дни в облсуд.

Документы принимаются в течение месяца - до 28 июля.