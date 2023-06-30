Две вакансии судей открыли в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В столице Черноземья открыты две вакантных должности. Об этом проинформировали в Квалификационной коллегии судей региона.

Обе вакансии – в районных судах областного центра и могут привлечь внимание заинтересованных специалистов.

Так, требуется заместить должности судьи Ленинского районного суда и Центрального районного суда. Уточняется, что заявления и документы кандидаты могут приносить в будние дни в облсуд.

Документы принимаются в течение месяца - до 28 июля.