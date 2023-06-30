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НовостиОбщество30 июня 2023 5:11

В первые выходные июля в Воронежской области ожидаются небольшие дожди и потепление

Воздух прогреется до +28 градусов
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Грядут первые выходные июля. Воронежцев ждет дождливая, но теплая погода. Прольются небольшие осадки, а температура воздуха поднимется до +28 градусов. Юго-западный циклон отступит.

Итак, в субботу, 1 июля, ночью в Воронеже и области снова пройдут кратковременные дожди. А вот днем будет практически без осадков, облачно с прояснениями. Температура - по области до +20...+25 градусов, в Воронеже – до +22...+24.

В воскресенье, 2 июля, местами в регионе ожидаются дожди, а в Воронеже будет без осадков. Температура по области поднимется до +23...+28 градусов, в Воронеже – до +24… +26 градусов.