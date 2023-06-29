В Воронеже убийцу студента-медика приговорили к девяти годам колонии

Обвиняемый нанес своей жертве несколько ударов ножом Фото: из архива «КП»

В Воронеже суд вынес приговор в отношении 22-летнего уроженца Ставропольского края. Его признали виновным в убийстве студента-медика. Об этом сообщили в пресс-службе воронежского СУСКа.

Напомним, случай произошел в Воронеже в ноябре 2019 года около дома по улице Минская. Между осужденным и ранее незнакомым ему 20-летним парнем произошла ссора, перешедшая в драку. Во время нее 22-летний парень несколько раз ударил своего оппонента ножом, в том числе в область груди. От полученных ран молодой человек скончался на месте происшествия.

Суд принял во внимание тот факт, что ранее присяжные заседатели посчитали подсудимого заслуживающим снисхождения, и постановил назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, убийца выплатил потерпевшей стороне миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а также материальный ущерб в размере больше110 тысяч рублей.