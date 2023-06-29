Воронежцев приглашают на бесплатные показы ретрофильмов

Фото из телеграм-канала городского управления экологии Фото: Предоставлено

1 июля в воронежском парке «Орленок» откроется сезон летнего кинотеатра под открытым небом. В этот день в 20.30 состоится первый сеанс ретрофильма.

- Планируется, что показы будут проходить каждую субботу на площадке за мостом, где установленные световые малые архитектурные формы, - сообщили организаторы. - Откроет серию показов художественный фильм «Садко», снятый по мотивам онежских былин.

В рамках проекта зрителям представят кинокартины, относящиеся к общественному достоянию и предназначенные для детского и семейного просмотра.

Конечно, погода может внести свои коррективы в планы организаторов. В этом случае об изменениях сообщат заранее в группе парка "Орленок" в соцсети.

Начало сеансов – в 20:30 по московскому времени. Вход свободный.