82% заявлений на регистрацию ипотеки воронежцы подают в электронном виде

Фото Максима Горохова Фото: из архива «КП»

С января по май воронежцы подали в управлении Росреестра по Воронежской свыше 16 000 заявлений государственной регистрации ипотек с кредитными организациям. Из них 13 134 оформлены в электронном виде.

Управление Росреестра по Воронежской области развивает взаимодействие с банками по регистрации сделок в электронном виде для обеспечения гарантий имущественных прав, в том числе переводит рынок ипотеки в электронный формат. В настоящее время Управление сотрудничает с десятью банками в проекте «Ипотека за 24 часа», а электронное взаимодействие с нотариатом позволило сократить срок регистрации права собственности до одного рабочего дня при направлении документов через нотариуса.

Проект «Ипотека за 24 часа» предоставляет упрощенную систему оформления ипотеки, где документы на регистрацию направляет банк, выдавший кредит, вместо заемщика. Этот проект действует во всей России. Электронные обращения должны быть зарегистрированы в течение одного рабочего дня, если не возникло замечаний.

Воронежский Росреестр отмечает рост спроса жителей региона на электронные услуги ведомства. За пять месяцев текущего года на регистрацию ипотеки с кредитными организациями подано более 16 000 заявлений, 82 % из которых поданы на регистрацию в электронном виде, при целевом показателе 72%. В то же время на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) поступило около 4600 заявлений, из них 3108 – заявления были направлены онлайн с помощью электронных сервисов Росреестра.