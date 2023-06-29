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НовостиОбщество29 июня 2023 15:36

Пешеходный мост у воронежского автовокзала попытаются сдать в концессию

Переход нуждается в капитальном ремонте
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Наземный пешеходный переход через Московский проспект в районе Центрального автовокзала, в частности, его печальное состояние, - постоянная головная боль воронежских чиновников. На его поддержание у муниципалитета не хватает средств. Теперь в мэрии задумали решить проблему за счет внебюджетных средств.

- За последние годы переход не раз ремонтировался силами муниципалитета. Однако из-за высокого износа облицовочного материала сейчас уже нет смысла в локальных работах – переход нуждается в серьезном дорогостоящем ремонте, - сообщили в мэрии.

В связи с этим мэр поручил подчиненным проработать возможность передачи перехода в концессию.