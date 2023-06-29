Новые автобусные маршруты свяжут пригородные села с Воронежем

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Департамент промышленности и транспорта Воронежской области сообщил о запуске двух новых маршрутов, которые должны улучшить транспортное обслуживание жителей Александровки и Отрадного. С 1 июля 2023 года открываются два новых маршрута № 144 «Воронеж – Новое Отрадное» и № 151 «Воронеж - Александровка».

На маршруте №144 ежедневно будут выполняться по 22 рейча. Автобусы будут ходить по расписанию:

- Время отправления от начального остановочного пункта «ул. Димитрова»:

06-00, 07-00, 08-10, 09-10, 10-40, 13-10, 15-20, 17-10, 18-10, 19-10, 20-20.

- Время отправления от конечного остановочного пункта «Новое Отрадное»:

06-25, 07-30, 08-40, 09-40, 11-10, 13-40, 15-50, 17-40, 18-40, 19-40, 20-50.

Официально предусмотрены остановки: ул. Волгоградская, Нефтебаза, пов. на Отрадное, ул. Цветочная, 1-й км, Дачная.

На маршруте № 151 «Воронеж - Александровка» будет выполняться 10 рейсов ежедневно по расписанию:

- Время отправления от начального остановочного пункта «автовокзал «Левобережный»: 7-20, 12-00, 15-00, 17-00, 18-30.

- Время отправления от конечного остановочного пункта «Александровка (старая)»: 6-40, 8-00, 12-40, 15-40, 17-40.

В пути автобус будет останавливаться на остановках: ул. Волгоградская, Нефтебаза, поворот на Отрадное, Александровка (новая).