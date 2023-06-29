Осужденный директор воронежских кладбищ официально покинул пост

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Директор администрации воронежских кладбищ Андрей Хаустов официально покинул свой пост. Ранее суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, приговор Хаустову в марте вынес Советский районный суд. По версии следствия, с марта по декабрь 2021 года он незаконно выдавал разрешение на захоронения без необходимых для этого документов и процедур. Работники, таким образом, нелегально получили 1,8 миллионов рублей.

Согласно записи в базе Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), в настоящее время исполняющим обязанности руководителя организации назначен бывший комендант Никольского и Лесного кладбищ Андрей Шкитырь.