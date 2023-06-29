Директор воронежского техникума заработала больше 4 миллионов на «мертвых душах»

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Суд вынес обвинительный приговор 37-летней директору воронежского техникума. Женщину признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Следователи выяснили, что в конце 2020 года подсудимая, будучи директором образовательного учреждения, на основании сфальсифицированных документов фиктивно оформила профессиональное обучение 170 слушателей по различным специальностям: облицовщик-плиточник, каменщик, маляр, лаборант химического анализа и прочим. Зачисленные лица обучение не проходили, экзамены не сдавали. В результате махинаций из федерального бюджета было похищены более 4 миллионов рублей.

Подсудимая своей вины не признала. Однако следствие собрало исчерпывающую доказательную базу, в основу которой легли показания более 150 свидетелей, заключения более 15 судебных экспертиз и иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемую в совершении преступлений. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.