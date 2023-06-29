Как в Воронежской области реализована трехуровневая система оказания медпомощи пациентам с онкологией

Для оказания онкологической помощи в Воронежской области разработана и внедрена трехуровневая модель. Работу на начальной ступени обеспечивают 47 первичных онкологических кабинетов районных больниц и поликлиник Воронежа. При подозрении или выявлении у пациента злокачественного новообразования терапевты и врачи общей практики направляют его на консультацию именно к специалисту такого кабинета.

Для оказания помощи на втором уровне на базе крупных районных больниц работают центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Сейчас в области функционирует шесть таких ЦАОП на базе хорошо укомплектованных кадрами и оснащенных современным медицинским оборудованием медорганизаций в Лисках, Борисоглебске, Боброве, Россоши, Павловске и в самом Воронеже. В следующем году аналогичный центр появится в Калаче.

При подозрении на рак врачи поликлиник могут направить пациента в ЦАОП для прохождения дообследования. По результатам заключения врачебного консилиума специалистов Воронежского областного онкодиспансера больные со злокачественными новообразованиями могут получить лекарственную терапию как раз в таком в центре. В условиях дневного химиотерапевтического стационара ЦАОП это можно сделать быстро и недалеко от дома.

За 2022 год в ЦАОП региона приняли 46 183 пациентов, у 3 572 выявили опухоли. В дневных стационарах терапию получили 1138 человек.

Третий уровень – оказание специализированной онкологической (в том числе высокотехнологичной) помощи в областных медучреждениях. В 2022 году для этих целей были задействованы четыре организации: Воронежский областной онкодиспансер, онкологические койки областной больницы № 1, онкологическое и радиологическое отделения Дорожной больницы на станции Воронеж-1 ОАО «РЖД», онкологические детские койки в областной детской больнице № 1.

Основным звеном в системе противораковой борьбы на региональном уровне является областной онкодиспансер. Более 70% пациентов получают в нем помощь. По состоянию на 31 декабря 2022-го, в учреждении находится 330 онкологических, 100 радиологических и 35 паллиативных коек. В дневном стационаре развернуто 40 мест для лекарственной терапии, пять – для хирургических вмешательств и 25 – для радиологических.

В онкодиспансере ежегодно выполняют более семи тысяч операций, свыше пяти тысяч человек получают лучевую терапию на оборудовании европейского уровня. Лекарства в 2022-м выдали 25 960 пациентам. Высокотехнологичную помощь по профилю «онкология» в пошлом году оказали 3 976 жителей региона. При наличии показаний больных могут направить на лечение в Федеральные центры.

Материал подготовлен в рамках национального проекта «Здравоохранение».