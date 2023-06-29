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НовостиПроисшествия29 июня 2023 14:01

Воронежские полицейские предотвратили перевозку 4,4 кг мефедрона

Наркотик провозили транзитом через наш регион
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

Сотрудники наркоконтроля во взаимодействии с воронежскими полицейскими, получив соответствующую информацию, остановили на трассе в Рамонском районе машину наркокурьера. Ранее 57-летний мужчина, житель Краснодарского края, уже привлекался к уголовной ответственности.

- При осмотре его транспортного средства в багажнике оперативники нашли тайник, в котором находилось 10 брикетов с мефедроном общей массой свыше 4,4 кг, что подтвердила проведённая экспертиза, - сообщили в ГУ МВД по области.

Мужчина рассказал оперативникам, что забрал наркотик из схрона в Ивановской области и по указанию куратора должен был доставить в Ставропольский край для дальнейшего сбыта.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело и заключили его под стражу. Расследование продолжается.