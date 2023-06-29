В прокуратуре Воронежской области пройдет прием по правам детей

Предварительно необходимо записаться по телефону Фото: из архива «КП»

Прокуратура Воронежской области сообщила, что 5 июля 2023 года с 15 до 17 часов заместитель прокурора области Алексей Киреев совместно с региональным уполномоченным по правам ребёнка Ириной Поповой проведет личный приём граждан по вопросам соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних на спортивных и игровых объектах, в батутных центрах, объектах развлекательного характера.

Прием пройдет в здании прокуратуры области по адресу: г. Воронеж, переулок Красноармейский, д. 12 «б».

Чтобы пообщаться с правозащитниками, необходимо предварительно записаться. Запись доступна до 17 часов 4 июля в прокуратуре области и по телефону: +7 (473) 260-89-89.