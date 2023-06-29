Воронежский фестиваль «Крамфест» будет платным

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Администрация музея имени Крамского озвучила дату и программу фестиваля «Крамфест», приуроченного к 90-летию музея.

Форум творчества пройдет 26 августа. Мероприятия распределят как на уличной территории перед «дворцом», так и внутри музея. В музыкальную часть войдут выступления воронежских коллективов. В программе большое количество мастер-классов, рассчитанных на разные возрастные группы, а также лекции и ярмарка воронежских умельцев. Одной из изюминок «Крамфеста» станет арт-объект «Воображаемый музей», в котором пройдут экскурсии.

Вход на фестиваль будет платным. Время работы - с 12.00 до 22.00.

ПРОГРАММА

12.00-19.00 ярмарка творчества и мастеров и художников

12.00-21.00 экскурсии по воображаемому музею

13.00-18.00 художественная мастерская «Арт-крошки»

14.00-16.00 публичные обсуждения проекта внутреннего дворика музея

Лекции

12.00 «Феномен досуга в античности»

13.00 «Воздушные миры Константина Сомова»

16.00 «Как формируется музейная коллекция»

17.00 «Интерпретация античного сюжета «Рождение Александра»

Мастер-классы

12.00 МК от студии «Ступени»

14.00 два МК от воронежских художников

16.00 МК Аллы Решетниковой

17.00 МК из серии «Ботанические зарисовки»

Концерты

13.00 шоу барабанщиков concept show Drumataca

15.00 концерт Флейт&Гитара

18.00 выступление импровизационного коллектива Duso

19.00 концерт инструментального коллектива Quranda quartet

20.00 выступление группы «ЭваЭва»

21.00 концерт Дарьи Виардо