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В преддверии Дня медицинского работника в регионе подвели итоги конкурса «Лучшая организация диспансеризации», который был организован Департаментом здравоохранения, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Воронежской области и страховой компанией «СОГАЗ-Мед».

Участниками конкурса стали медицинские организации региона с прикрепленным населением.

Задача конкурса — определение лечебных учреждений с наилучшей организацией проведения диспансеризации, лучшего врача/фельдшера и лучшего отделения/кабинета профилактики, а основная его цель — повышение эффективности и качества проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, а также формирование у населения медико-социальной активности и мотивации на здоровый образ жизни.

Кто стал победителями в номинациях: «Лучшая организация проведения Диспансеризации», «Лучший врач/фельдшер по проведению Диспансеризации», «Лучшее отделение/кабинет профилактики» можно прочитать https://www.vrn.kp.ru/daily/27521/4786083/

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