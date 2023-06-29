В Воронеже незаконно вырубили деревья на объекте архитектурного наследия

фото из соцсетей управления по охране ОКН Воронежской области

В Воронеже возбудили дело после незаконной вырубки на памятнике археологии, об этом сообщили в региональном управлении по охране ОКН.

Информация о незаконной хозяйственной деятельности на территории выявленного объекта археологического наследия «Поселение Белогорское-2» (что на северной окраине Воронежа) поступила в ведомство в мае. Сотрудник управления выехал на место и обнаружил вырубленные деревья.

- Хозяйственная деятельность проводилась неустановленными лицами без наличия обязательного проекта обеспечения сохранности памятника археологии. В связи с чем, материалы выездного обследования направили в полицию Воронежа. И там возбудили административное дело, - сообщили в управлении по охране ОКН Воронежской области.