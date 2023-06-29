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НовостиПроисшествия29 июня 2023 12:03

В Воронеже незаконно вырубили деревья на объекте архитектурного наследия

Возбудили административное дело
Ярослав ИВАНОВ
фото из соцсетей управления по охране ОКН Воронежской области

фото из соцсетей управления по охране ОКН Воронежской области

В Воронеже возбудили дело после незаконной вырубки на памятнике археологии, об этом сообщили в региональном управлении по охране ОКН.

Информация о незаконной хозяйственной деятельности на территории выявленного объекта археологического наследия «Поселение Белогорское-2» (что на северной окраине Воронежа) поступила в ведомство в мае. Сотрудник управления выехал на место и обнаружил вырубленные деревья.

- Хозяйственная деятельность проводилась неустановленными лицами без наличия обязательного проекта обеспечения сохранности памятника археологии. В связи с чем, материалы выездного обследования направили в полицию Воронежа. И там возбудили административное дело, - сообщили в управлении по охране ОКН Воронежской области.