Две-три тысячи шагов в день - прогулка, которая под силу всем

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Общеизвестный факт - пешие прогулки положительно влияют на организм. В частности, они повышают выносливость, развивают сердечно-сосудистую систему и поднимают настроение. Но, как и любой тренировочный процесс, ходьба требует подготовки. Если вы редко преодолеваете длинные дистанции пешим способом, то лучше начинать с малого.

Как пояснила заведующая отделом анализа и стратегического планирования Воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Гнеднева, минимальное рекомендуемое количество шагов в день - две-три тысячи. Неспешная получасовая прогулка, которую выполнить совершенно несложно. Для этого, как обычно говорят, стоит просто выйти на одну- две остановки пораньше. 10 тысяч шагов неподготовленным людям не нужно стараться пройти.

Особенно не нужно усердствовать с физическими нагрузками в жаркую погоду. Ни в коем случае не стоит увеличивать количество подходов, упражнений, километров. Летом, наоборот, необходимо снизить интенсивность прогулок и тренировок.

- В теплое время года для спорта подходит утро и вечер. Если так не получается, то выбирайте для занятий спортом залы с кондиционером. Если все же тренируетесь на улице, лучше одеваться в специальную форму из синтетики. Хлопковая одежда дольше впитывает пот и медленнее высыхает. Футболка становится тяжелой. Это неудобно. Плюс можно простудиться, - пояснила Наталья Гнеднева.

Кроме того, по словам специалиста, после физической активности не стоит сразу окунаться в водоем. Из-за перепада температуры может произойти резкий спазм сосудов.

- Заход в воду всегда должен быть постепенным. Подобное поведение нельзя считать закаливанием. Тренировка организма - длительный процесс. Начинаем с обтирания прохладной водой, потом делаем контрастные ванночки для ног, потом переходим к обливанию и купанию, - заключила медик.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».