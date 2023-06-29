Под Воронежем пройдет двухдневный фестиваль «Песни над Доном»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

30 июня и 1 июля в Верхнемамонском районе пройдет певческий фестиваль «Песни над Доном». В народном форуме примут участие 54 самодеятельных художественных коллектива и исполнителя из Воронежской, а также Ростовской, Липецкой, Волгоградской, Тульской и Астраханской областей. Масштабные фестивальные мероприятия пройдут не только в селе Верхний Мамон, но и в сельских поселениях района. 30 июня гости из других регионов посетят мемориальный комплекс «Осетровский плацдарм» и выступят с концертами на территории района. 1 июля с 16.00 вдоль Дона свои выставки декоративно-прикладного творчества раскинут мастера-ремесленники и сельские подворья. В это же время на малой сцене зрители увидят концертную программу «Где песня поется, там счастливо живется!», в рамках которой наградят победителей II регионального конкурса самодеятельных композиторов-песенников «Я песней воспеваю край родной». Кульминацией фестиваля в 18.00 станет гала-концерт «Встречай гостей, наш батька Дон!» с участием ведущих творческих коллективов и исполнителей Воронежской области и регионов России.