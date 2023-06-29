Имя сражавшегося за Воронеж сержанта Равилова увековечат в книге памяти на «Чижовском плацдарме»

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В приемную губернатора в управу Ленинского района к руководителю департамента культуры Воронежской области Марии Мазур обратился председатель Совета ветеранов Ленинского района Евгений Правдухин. Он поднял вопрос об увековечении памяти участника Великой Отечественной войны, сержанта Равилова Абдуллы. Равилов А.Р. механик-водитель танка Т-34 являлся активным участником боевых действий в Воронеже. Погиб, предположительно, в июле-сентябре 1942 года (пропал без вести).

В семье Равиловых погибли все четыре брата в течение 1942 года, в Волгоградской, Калужской, Новгородской и Воронежской областях. Три из них увековечены. В архивной справке ЦА МО от 02.08.2022 №11/157369 указано, что сложная обстановка на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. не позволяла точно установить судьбу некоторых военнослужащих, поэтому они были учтены пропавшими без вести. Вместе с тем, косвенные свидетельства указывали на то, что герой погиб именно в боях за Воронеж.

Мария Мазур дала поручение городской администрации рассмотреть вопрос об увековечении памяти участника ВОВ, сержанта Равилова А.Р. в Книге памяти на мемориале «Чижовский плацдарм».