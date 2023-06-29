В Воронеже закроют парк «Дельфин» для подготовки к фестивалю уличных театров

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцев предупредили о периодах закрытия парка «Дельфин» во время подготовки и проведения фестиваля уличных театров, который организует в эти выходные Платоновский фестиваль. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, горожанам представят 12 спектаклей уличных театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Воронежа. Представления можно посмотреть бесплатно.

В связи с проведением мероприятий вход в парк будет закрыт:

С 22.00 30 июня до 11.00 1 июля,

с 22.00 1 июля до 11.00 2 июля,

с 22.00 2 июля до 7.00 3 июля.

1 и 2 июля с 11:00 до 22:00 пройти в парк можно будет через рамки металлоискателей на входах со стороны гипермаркета «Линия», со стороны ЖК «Дельфин» и со стороны пляжа.