В Воронеже на выходных перекроют участок улицы Загоровского

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия предупредила воронежцев о перекрытии движения на участке улицы Загоровского на выходных.

1 и 2 июля будут прокладывать защитный футляр на инженерных сетях в рамках строительства автомобильной дороги от улицы Шишкова к улице Тимирязева. Поэтому с шести утра 1 июля до 23 часов 2 июля закроют движение автотранспорта на участке улицы Загоровского - от пересечения с улицей Шишкова до дома № 2 до жилого массива "Олимпийский".

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, на выходных будут закрывать парк "Дельфин" из-за проведения фестиваля уличных театров