В Ленинском районе Воронежа подготовят 73 места для посадки новых деревьев

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В Ленинском районе Воронежа на месте погибших и удаленных старых деревьев высадят новые саженцы.

- В данном случае для удаления пней без повреждения дорожного и тротуарного покрытия используют специальную коммунальную технику, - сообщили в управе. - Комбинация гидровращателя, работающего от гидравлической системы трактора, и бура, состоящего из конусного резьбового наконечника и рубящих лопастей позволяет эффективно справиться с любым пнем. Резьбовой наконечник создает необходимое вертикальное усилие, благодаря которому рубящие лопасти срезают и крошат слой древесины.

Всего на территории Ленинского района таким образом «высверлят» 73 пня, где в дальнейшем совместно с городским управлением экологии будут высажены новые деревья. Площадки – 28 штук - уже подготовили на улицах Кирова, Свободы, Ф. Энгельса и других.

- Ленинский район – самый малый по площади и самый густонаселенный район Воронежа. У нас не много мест для свободного планирования благоустройства. Вместе с тем в районе более 40 официально зарегистрированных различных озелененных территорий, каждую из которых мы стараемся беречь и приумножать, - сказал глава Ленинского района Сергей Ситников.