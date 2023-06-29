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НовостиПроисшествия29 июня 2023 10:18

Воронежец напал с ножом на знакомого прямо в офисе и отобрал ноутбук

Подозреваемого быстро поймали
Ярослав ИВАНОВ

Разбой средь бела дня случился в одном из офисов на улице Кирова 28 июня. На работу к 52-летему мужчине неожиданно пришел знакомый, приставил к горлу ножи потребовал деньги. Тот отказал, тогда нападавший ударил воронежца кулаком в лицо, отобрал мобильный телефон, ноутбук, документы, банковские карты и убежал. Правда, недалеко. Оперативникам удалось задержать 43-летнего подозреваемого в кратчайшие сроки в Ленинском районе. У него изъяли нож и похищенное имущество.

За разбой ему грозит до 12 лет заключения.