Воронежец напал с ножом на знакомого прямо в офисе и отобрал ноутбук

Разбой средь бела дня случился в одном из офисов на улице Кирова 28 июня. На работу к 52-летему мужчине неожиданно пришел знакомый, приставил к горлу ножи потребовал деньги. Тот отказал, тогда нападавший ударил воронежца кулаком в лицо, отобрал мобильный телефон, ноутбук, документы, банковские карты и убежал. Правда, недалеко. Оперативникам удалось задержать 43-летнего подозреваемого в кратчайшие сроки в Ленинском районе. У него изъяли нож и похищенное имущество.

За разбой ему грозит до 12 лет заключения.