Следователи заинтересовались воронежским домом, который чуть не стал убийцей

Фото Владимира Размустова Фото: Предоставлено

Воронежский СУСК заинтересовался историей, которую недавно рассказал сайт KP.RU. Напомним, в центре города в разгар воскресного дня на тротуар рухнул кусок карниза с многоэтажки. Произошло это на людном месте, в двух шагах от остановки общественного транспорта и напротив главного корпуса ВГУ. Только по счастливому случаю никто не пострадал.

К тому же дом №2 по улице Плехановской, который чуть не стал убийцей, - исторический и находится под охраной государства.

После публикации в «КП-Воронеж» следователи запросили у корреспондента издания контакты очевидцев происшествия – историка Владимира Размустова и Владислава Ходаковского, участника паблика "Заповедный Воронеж".

Наших читателей пригласили в Следственный отдел по Центральному району Воронежа, где записали подробности инцидента. Надеемся, что эта история будет иметь только хорошее продолжение – дом все-таки отремонтируют.