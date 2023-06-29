В Воронеже банда экстремистов отделалась условными сроками

В Воронеже осудили банду экстремистов.

Шесть человек в возрасте от 20 до 35 лет в 2020 году объединились в экстремистское сообщество, проводили тренировки по рукопашному бою, собирались в общественных местах и разрисовывали баллончиками здания, заборы и памятники. В частности, они осквернили «Памятник жертвам белого террора», являющийся объектом культурного наследия регионального значения. Один из членов банды избил в подвале жителя Воронежа. Члены группы искали единомышленников в соцсетях.

Уголовное дело завели по материалам УФСБ и полиции. В ходе обыска в гараже одного из членов группировки обнаружили минометный снаряд времен Великой Отечественной войны.

Приговором суда члены группы получили условные сроки - от одного года до пяти лет. Самым активным участникам запретили заниматься деятельностью, связанной с организацией общественных объединений, а также публиковать информацию в соцсетях, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.