Воронежцы ежедневно тратят по картам миллиард рублей

А наличные стали снимать реже Фото: из архива «КП»

В первом квартале 2023 года жители Воронежской области воспользовались картами 154 миллиона раз при расчете за покупки и услуги, сообщили в региональном отделении Банка России.

Анализ показал, что количество операций выросло на 18% по сравнению с предыдущим годом. А вот снимать наличные воронежцы стали в 22 раза реже.

В среднем за день в регионе делают 2 миллиона безналичных оплат на общую сумму в 1 миллиард рублей.

За год количество платежных карт в Воронежской области увеличилось на 15%, составив на 1 апреля 5,5 миллиона штук.

- По статистике, на каждого жителя региона приходится по две банковские карты. Эта цифра говорит сама за себя — безналичные расчеты у нас очень популярны. Сейчас все чаще на кассе предлагают расплатиться по QR-коду. То есть вам даже карту не надо доставать из кошелька — достаточно смартфона. Мы видим, что технологии развиваются, и предприятия торговли и сервиса делают все возможное, чтобы люди могли платить так, как им удобно, — отметила Татьяна Куницина, эксперт по платежным системам воронежского отделения Банка России.