Под Воронежем предприниматель взял субсидию на приобретение нового оборудования, а купил старое дешевле

В Бобровском районе полицейские поймали на махинациях предпринимателя.

65-летний коммерсант, специализирующийся на оптовой торговле топливом, построивший в Боброве в 2020-2021 годах автомобильную газовую станцию, решил компенсировать затраты на приобретение нового оборудования субсидией.

Для этого он представил заведомо ложные документы о приобретении новых газовых баллонов. Власти рассмотрели заявку и выделили средства в счет компенсации затрат на покупку нового оборудования.

- В действительности же мужчина приобрел оборудование уже бывшее в эксплуатации, а в документах указывал, что газовые баллоны новые. Таким образом он присвоил 1,06 млн рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

На предпринимателя завели уголовное дело за мошенничество, ему грозит до 10 лет заключения.