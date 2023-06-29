Свыше половины воронежцев копят на пенсию в Сбере онлайн

Более половины цифровых договоров пришлось на воронежских миллениалов. При этом каждую вторую онлайн-копилку открыла женщина.

С начала года 56% клиентов СберНПФ из Воронежа оформили индивидуальный пенсионный план (ИПП) в «цифре». Доля тех, кто начал формировать негосударственную пенсию в онлайн, выросла на 12 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом. Любопытно, что женщины пользуются цифровыми решениями чаще мужчин — в 55% случаев.

Более половины (55%) цифровых договоров заключили миллениалы (люди, рождённые в 1981–1996 годах). Ещё 37% онлайн-копилок на пенсию открыли представители поколения X (1965–1980 годы).

Воронежские миллениалы начинают откладывать на негосударственную пенсию в «цифре» в среднем за 22 года до наступления пенсионных оснований, иксы — за 9 лет. В январе — мае 2023 года воронежцы с комфортной для себя периодичностью направляли в свои онлайн-копилки по 7,3 тыс. рублей, чтобы самостоятельно создать дополнительный капитал на пенсию. Мужчины в среднем выделяли на эту цель 8,9 тыс. рублей, женщины — 6 тыс. рублей.

Сергей Фролов, управляющий Воронежским отделением Сбербанка: «Воронежцы ценят удобство, в том числе в сфере финансов. В частности, формировать негосударственную пенсию горожане предпочитают в цифре : в январе — мае свыше половины договоров ИПП было оформлено в онлайн-каналах. В 90% случаев клиенты также пополняют свои пенсионные копилки онлайн. Чаще других так поступают миллениалы».