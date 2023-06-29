Жителя Воронежской области осудили за 63 кражи из супермаркетов

27 июня Лискинский районный суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Как следует из материалов дела, за полгода, с июня по ноябрь, он совершил 63 кражи из супермаркетов.

Преступник воровал в основном шоколад, кофе, сыр и колбасу, чтобы потом все это перепродать. По его словам, на кражу уходило не более пяти секунд, поэтому и удавалось так долго быть непойманным. В сумме осужденному удалось своровать продуктов на 184 тысячи рублей.

Полицейские поймали преступника благодаря камерам наблюдения. Он свою вину полностью признал, тем более это не первое его преступление – ранее вор уже был судим за кражу.