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НовостиПроисшествия29 июня 2023 8:28

Жителя Воронежской области осудили за 63 кражи из супермаркетов

Его приговорили к трем годам лишения свободы
Егор ОДЕГОВ

27 июня Лискинский районный суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Как следует из материалов дела, за полгода, с июня по ноябрь, он совершил 63 кражи из супермаркетов.

Преступник воровал в основном шоколад, кофе, сыр и колбасу, чтобы потом все это перепродать. По его словам, на кражу уходило не более пяти секунд, поэтому и удавалось так долго быть непойманным. В сумме осужденному удалось своровать продуктов на 184 тысячи рублей.

Полицейские поймали преступника благодаря камерам наблюдения. Он свою вину полностью признал, тем более это не первое его преступление – ранее вор уже был судим за кражу.