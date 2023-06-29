Семья в Воронежской области пострадала в ходе КТО

В соцсетях появилось видео, где якобы житель Воронежской области рассказывает, что его семья пострадала во время прохождения колонны ЧВК «Вагнер» - на мосту под Анной. По словам местного жителя, машину, в которой находилась его семья, посекло осколками во время перестрелки. Якобы он и его дочь с женой получили травмы и обратились в больницу, при этом ему пришлось самостоятельно отъехать в безопасное место после обстрела, а когда он вернулся уже ночью с другом к брошенной машине, «никто не оцепил и не эвакуировал его автомобиль». При осмотре машины владелец заметил попытку кражи магнитолы. Мужчина жалуется, что местные власти неудовлетворительно реагируют на инцидент с пострадавшими мирными жителями и хочет компенсировать физический и моральный ущерб.

На сообщение в соцсетях отреагировал руководитель управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Артем Сокольников.

- Я не готов комментировать боевые действия тех дней, которые предпринимали спецслужбы и военные. Но от имени правительства Воронежской области готов предложить помощь пострадавшему, напишите мне в личку, обсудим, какую поддержку могут оказать власти региона в сложившейся ситуации, - написал Артем Сокольников в телеграмм.

Через несколько часов Сокольников выложил в своем аккаунте фото из больницы и подписал снимок, что близким жителя Воронежской области оказали помощь в больнице и в дальнейшем будут стараться решить их проблемы.