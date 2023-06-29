Под Воронежем пьяный водитель сбил 5-летнюю девочку и скрылся

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Под Воронежем быстро нашли виновника аварии, в которой пострадала несовершеннолетняя девочка. ДТП произошло 28 июня около 16.30 в поселке Отрадное Новоусманского района.

«Тойота Рав4» сбила пятилетнюю девочку и уехала с места происшествия. Родители отвезли пострадавшего ребенка в больницу.

- Виновника ДТП сотрудники полиции установили и задержали. Им оказался 41-летний местный житель. У него выявлено состояние опьянения (0.160 мг/л), - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал об аварии с двумя 17-летними подростками на мотоцикле, они врезались в бетонный забор - водитель погиб