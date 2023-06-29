Под Воронежем погиб 17-летний мотоциклист, врезавшись в забор

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Ночью 28 июня в Богучаре произошло смертельное ДТП с подростками. Авария произошла около 00.10 на проспекте 50-летия Победы. По предварительным данным ГИБДД, 17-летний водитель мотоцикла Kawasaki с пассажиром того же возраста, следовавший со стороны ул.25 Октября в направлении ул.Здоровья, нарушил правила расположение транспортного средства на проезжей части, вылетел на обочину, где врезался в железобетонный забор. Подростков отправили в больницу, где водитель скончался от полученных травм в реанимации.

За минувшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 98 ДТП, в них кроме погибшего еще 13 человек получили травмы.