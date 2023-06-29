На окраине Воронежа обнаружили остатки древней крепости

фото из соцсетей управления по охране ОКН Воронежской области

На окраине Воронежа обнаружили остатки крепости, построенной сподвижниками Петра I для строительства кораблей. Место определили как выявленный объект культурного наследия «Крепость Тавров», сообщили в управлении по охране ОКН Воронежской области. В процессе археологических исследований специалисты определили три относительно сохранившихся участка укреплений Тавровской крепости.

- Большая часть укреплений оказалась разрушена огородами, малоэтажной застройкой и кладбищем. Северо-западная часть верфи (доки и галерный двор) оказались затоплены Воронежским водохранилищем. В ходе разведки на памятнике заложено 16 шурфов, выявлены материалы XVII–XIX вв. Обнаружили фрагмент стенки красноглиняного сосуда окислительного обжига с примесью песка в формовочной массе. Найденная керамика датируется XVII–XIX вв. Также обнаружены кованые гвозди, кости животных, - сообщили в ведомстве.

Петр I в апреле 1705 года распорядился создать адмиралтейство с корабельной верфью и крепостью в Таврово (ныне микрорайон в столице Черноземья) в семи верстах южнее Воронежа в месте, где речка Тавровка впадала в реку Воронеж. Верфь заложена Федором Апраксиным. Новое адмиралтейство создали из-за того, что обмелевшее русло реки Воронеж стало малопригодным для спуска построенных кораблей на верфях Воронежского адмиралтейства.