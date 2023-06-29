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НовостиЗвезды29 июня 2023 6:48

На окраине Воронежа обнаружили остатки древней крепости

На месте памятника истории нашли гвозди и керамику XVII–XIX веков
Ярослав ИВАНОВ
фото из соцсетей управления по охране ОКН Воронежской области

фото из соцсетей управления по охране ОКН Воронежской области

На окраине Воронежа обнаружили остатки крепости, построенной сподвижниками Петра I для строительства кораблей. Место определили как выявленный объект культурного наследия «Крепость Тавров», сообщили в управлении по охране ОКН Воронежской области. В процессе археологических исследований специалисты определили три относительно сохранившихся участка укреплений Тавровской крепости.

- Большая часть укреплений оказалась разрушена огородами, малоэтажной застройкой и кладбищем. Северо-западная часть верфи (доки и галерный двор) оказались затоплены Воронежским водохранилищем. В ходе разведки на памятнике заложено 16 шурфов, выявлены материалы XVII–XIX вв. Обнаружили фрагмент стенки красноглиняного сосуда окислительного обжига с примесью песка в формовочной массе. Найденная керамика датируется XVII–XIX вв. Также обнаружены кованые гвозди, кости животных, - сообщили в ведомстве.

Петр I в апреле 1705 года распорядился создать адмиралтейство с корабельной верфью и крепостью в Таврово (ныне микрорайон в столице Черноземья) в семи верстах южнее Воронежа в месте, где речка Тавровка впадала в реку Воронеж. Верфь заложена Федором Апраксиным. Новое адмиралтейство создали из-за того, что обмелевшее русло реки Воронеж стало малопригодным для спуска построенных кораблей на верфях Воронежского адмиралтейства.