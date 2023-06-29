В сливочном масле воронежских предприятий нашли антибиотики и немолочные жиры

Сотрудники Россельхознадзор в ходе лабораторного мониторинга пищевой продукции выявили несоответствия в продукции двух воронежских компаний, входящих в реестр экспортеров.

- Молочный комбинат «Воронежский» поставил в одну из средних школ Ульяновской области сливочное масло, содержащее антибиотик Тилозин (применяется в ветеринарии) - в количестве 21 мкг/кг, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям. – Еще установлена фальсификация сливочного масла жирами немолочного происхождения, произведенного ООО «7 Утра». Пробы продуктов были отобраны в одной из школ в Республике Татарстан и крупном сетевом магазине в Новгородской области.

В результате Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля товаров этих предприятий.