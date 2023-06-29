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НовостиПроисшествия29 июня 2023 5:28

Роспотребнадзор через суд закрыл сайт, торгующий в Воронеже мухоморами

Портал признали распространяющим запрещенную информацию
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Ярослав ИВАНОВ

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области подало иск в суд с требованием запретить интернет-сайт. Благодаря порталу воронежцам предлагалось приобрести дистанционным способом… мухоморы.

- Неизвестны лица, организовавшие незаконную дистанционную интернет-торговлю мухоморами через этот информационный ресурс. Советский райсуд признал материалы, публикуемые на сайте, запрещенной к распространению в РФ информацией. По решению суда сайт внесут в единую автоматизированную информационную систему, которая фиксирует запрещенные сайты, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.