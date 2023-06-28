В Воронежской области при крушении Ил-22 погиб экипаж из Иваново

Губернатор Станислав Воскресенский подтвердил гибель экипажа самолета Ил-22, который базировался на территории Ивановской области. Летчики героически погибли при исполнении воинского долга в подавлении мятежа 24 июня.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким военнослужащих. Он дал поручение оказать семьям летчиков помощь.

- Разделяю горечь утраты с семьями погибших героев, - написал глава области, - Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге, – с честью выполнив свой воинский долг.

И добавил:

- Вечная память героям!

Ранее стало известно, что в Воронежской области был сбит самолет Ил-22. А также назвали имена двух летчиков сбитого в Бутурлиновском районе вертолета Ка-52.