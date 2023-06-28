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НовостиОбщество28 июня 2023 15:42

Воронеж второй день подряд вечером стоит в 7-балльных пробках

Фиксируют несколько аварий
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на то, что в среду, 28 июня, в Воронеже уже не последовало сильного ливня, а был лишь дождь, вечером на дорогах вновь образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Карты».

Движение затруднено в разных частях города. Фиксируется сразу несколько аварий, спровоцировавших заторы. Стоят автомобилисты по этой причине на 9 января и на проспекте Революции.

Малиновым пестрят Московский и часть Ленинского проспекты, Стоит Северный мост и улица Остужева. Проблема в центре города на Кольцовской и Плехановской.