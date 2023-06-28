Власти рассказали о размерах штрафов за нарушение запрета на использование БПЛА в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронежской области первых нарушителей запрета на использование БПЛА уже оштрафовали. Об этом рассказали в облправительстве 28 июня.

Так, житель, использовавший беспилотник для фотосъемки на природе, заплатил за это 30 тысяч рублей. А работник организации, проводивший воздушную съемку для проведения топографических работ, - 50 тысяч.

Власти напомнили, что в регионе запрещено проведение воздушной фото- и видеосъемки, если нет сертификата эксплуатанта воздушного судна. А с 24 февраля 2022 года, кода ввели режим ограничения полетов для использования беспилотников, на это требуется требуется специальное разрешение.

За это время правоохранители привлекли к ответственности уже нескольких человек, которые нарушили правила. Напомним, если нет права использования воздушного пространства, то это влечет административный штраф на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 до 100 тысяч. На юрлиц - от 300 до 500 тысяч.

А, в случае отсутствия сертификата при проведении съемки суммы штрафов на граждан - от 30 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 до 100 тысяч; на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.