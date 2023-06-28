Сборный пункт Воронежской области капитально отремонтируют

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже капитально отремонтируют в ближайшее время военкомат на улице Южно-Моравской, а также два комиссариата в Центральном и Коминтерновском районе. Обновление ожидает и сборный пункта на проспекте Труда. В данный момент идет поиск подрядных организаций в рамках программы модернизации. Информация размещена га сайте госзакупок.

Общая начальная цена контрактов - 109 млн рублей. Заказчиком выступил региональный департамент строительной политики. Самый крупный контракт - 57 млн рублей. Их власти готовы выделить на замену кровли и инженерных сетей сборного пункта области, что находится на улице Беговой, 178.

Кроме того, до 48 млн рублей выделят на капремонт военкомата на Южно-Моравской. Отремонтировать кровлю комиссариатов подрядчик должен будет за 3,9 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются от желающих до 13 июля. Итоги торгов подведут 18 июля.