В Новоронеже неизвестные подстрелили краснокнижного карлика-орла

Фото волонтеров

Неизвестные подстрелили карлика-орла в Нововоронеже. Дробью ему сломало крыло. Птицу сейчас выхаживают волонтеры. Об этом рассказали добровольцы Центра охраны животных «‎Наша природа» 28 июня‎.

Вид пернатого очень редкий, потому занесен в Красную книгу Воронежской области. по сути - это самый маленький орел на планете. Размером он чуть крупнее канюка, весит не больше килограмма, размах крыльев – 110-130 см. Клюв небольшой и в сравнении с другими орлами – укороченный. Нет и густых перьевых «штанов».

Волонтеры предположили, что птица могла стать жертвой тех, кто держит кур или голубей. Мол, охраняя свою живность, они стреляют в хищников. Из-за травмы пернатый не смог охотиться, похудел и ослаб. Его нашел проезжавший по трассе мужчина и передал волонтерам.

- Пока наши специалисты откармливают хищника и следят за его самочувствием. Как только он наберет вес – ветеринары сделают остеосинтез и попробуют извлечь застрявшую в теле дробь. Риски огромные — дробь находится в очень неудачном месте, а состояние птицы пока близкое к тяжелому... Но маленькая надежда есть всегда, - рассказали добровольцы.