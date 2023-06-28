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НовостиОбщество28 июня 2023 13:40

К реконструкции стадиона профсоюзов в Воронеже подключится белорусская компания

Губернатор подписал соглашение с компанией
Евгения ФРОЛОВА
Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Стало известно, что реконструкцией Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже займется компания «БелинжинирингстройИнвест». Договоренность была достигнута на Форуме регионов России и Белоруссии. Соглашение с компанией 28 июня подписал губернатор Александр Гусев.

В строительных работах местному подрядчику помогут коллеги из братской республики. Пока неизвестны детали договора. Не разглашается и стоимость контракта.

Известно, что эта же компания займется строительством белорусского квартала в Бобровском районе и возведением белорусского завода по переработке шин, который расположится в ОЭЗ «Центр» в Масловке.

Напомним, компания уже известна в регионе. Она участвует в строительстве других крупных объектов. Подрядчик уже возводит мегашколу и стадион «Факел» в Воронеже.